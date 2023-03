Achraf Hakimi ondanks aanklacht voor verkrachting in Marokkaanse selectie: ‘Wij staan achter hem’

Achraf Hakimi is ondanks dat hij is aangeklaagd voor verkrachting opgenomen in de Marokkaanse selectie. Marokko neemt het later deze maand in oefenwedstrijden op tegen Brazilië en Peru.

,,We staan achter hem en dat is het belangrijkste”, zei de Marokkaanse bondscoach Walid Regragui over de verdediger van Paris Saint-Germain. ,,Hij is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. De selectie en alle Marokkaanse inwoners steunen hem.”

Het vermeende slachtoffer, een vrouw van 24 jaar, meldde zich vorige maand bij de politie. Hakimi zou haar hebben verkracht in zijn huis in Boulogne-Billancourt, in een buitenwijk van Parijs. Ze zegt dat ze er uiteindelijk in is geslaagd het huis te ontvluchten.

Hakimi zou zijn gehoord door rechercheurs en vervolgens zijn aangeklaagd door een onderzoeksrechter en onder gerechtelijk toezicht zijn geplaatst.

Hakimi, een vaste waarde in de nationale elf, haalde op het WK met Marokko verrassend de halve finale. Daarin was Frankrijk te sterk. ,,We steunen onze speler en hebben vertrouwen in de werking van het gerecht”, meldt Paris Saint-Germain. Volgens de advocaten van Hakimi gaat het om een ‘poging tot afpersing’. Zij ontkennen de beschuldigingen ‘ten stelligste’.

De 24-jarige Hakimi, een vaste waarde in de nationale elf, haalde op het WK met Marokko verrassend de halve finales. Daarin was Frankrijk te sterk.

Ook gerechtelijk onderzoek naar president van Paris Saint-Germain

Drie Parijse rechters onderzoeken momenteel beschuldigingen van ontvoering, afpersing en marteling jegens PSG-baas Nasser al-Khelaïfi. De Frans-Algerijnse lobbyist Tayeb Benabderrahmane werd in januari 2020 gearresteerd in Qatar en beweert dat hij zes maanden gemarteld en gevangen gehouden is. Vervolgens zou hij onder huisarrest zijn geplaatst en uiteindelijk pas in november van hetzelfde jaar zijn vrijgelaten. Voorwaarde daarvoor was wel dat hij een vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekende waarin hij beloofde geen ‘gevoelige’ documenten over Al-Khelaïfi openbaar te maken. Benabderrahmane zou mogelijk informatie hebben dat Al-Khelaïfi (tevens voorzitter van het gigantische mediabedrijf beIn Media) betrokken was bij de toewijzing van het WK voetbal aan Qatar. Bovendien zou hij met Jérôme Valcke (voormalig secretaris-generaal van de FIFA) achter de rug van de wereldvoetbalbond een pact hebben gesloten over de toekenning van televisierechten voor de wereldkampioenschappen van 2026 en 2030.

Dani Alves

In Barcelona zit Dani Alves ondertussen al weken in een cel voor een vergelijkbare zaak. De 39-jarige Braziliaan wordt ervan beschuldigd eind december een jonge vrouw te hebben aangerand in de toiletten van een discotheek in Barcelona. Sinds 20 januari zit de voormalige rechtsback van onder meer FC Barcelona en Paris Saint-Germain in de gevangenis van Brians, op zo’n 40 kilometer van Barcelona. Kort nadat het nieuws over Alves naar buiten kwam, liet de Mexicaanse club Pumas het contract van Alves ontbinden.

