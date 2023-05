Adembenemende badmintonrally van 211 slagen in Maleisië

De Maleisische vrouwen Thinaah Muralitharan en Pearly Tan wisten tegen het Japanse tweetal Rena Miyaura en Ayako Sakuramoto uiteindelijk na een rally van 3 minuten het punt te pakken. Ze vierden dit als een overwinning. Muralitharan gooide haar racket in de lucht en Tan liet zich op de grond vallen om op adem te komen. Het publiek gaf de vier vrouwen een staande ovatie.

,,Het winnen van de rally voelde als het winnen van de wedstrijd. Ik was te opgewonden dat het eindelijk voorbij was, want het was vermoeiend en we wilden gewoon dat het snel zou eindigen. Toen het voorbij was, had ik echt een pauze nodig. Ik gooide met mijn racket om wat rust te krijgen”, aldus Muralitharan.

,,We wisten dat we moe waren, maar de tegenstander was ook moe”, zei Tan. ,,In onze gedachten wilden we dat punt winnen, dus we hebben ons mentaal goed voorbereid.”

Het is niet duidelijk of het een echt record is. Vorig jaar bij de Korea Open duurde een rally bij een vrouwenwedstrijd 195 slagen. Toen sprak de mondiale badmintonbond wel van een record.

