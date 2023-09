Adil Ramzi verloor tante en haar kinderen door aardbevingen in Marokko: ‘Het verdriet is hier zo groot’

Met video's AZ loopt wereldbe­ker voor jeugdteams mis na strafschop­pen tegen Boca Juniors in La Bombonera

AZ Onder 20 is er niet in geslaagd om de wereldbeker voor clubteams te winnen. In het iconische stadion La Bombonera in Buenos Aires werd het verslagen voor thuisploeg Boca Juniors na strafschoppen, nadat de stand na negentig minuten en na de verlenging 1-1 was.