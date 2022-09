Adrie Poldervaart: ‘De club staat achter me’; technisch manager biedt supporters excuses aan

De Graafschap is na het 1-2 verlies tegen Almere City FC gezakt naar plek 18 in de Keuken Kampioen Divisie, maar trainer Adrie Poldervaart voelt nog steeds vertrouwen van de clubleiding.

,,De club staat achter me”, zei Poldervaart na de 1-2 nederlaag tegen Almere City FC, de vijfde alweer in het nog prille seizoen. ,,Peter Bijvelds (technisch manager) en Hans Martijn Ostendorp (algemeen directeur) geven me positieve, maar ook kritische feedback. Maar ik weet ook hoe het werkt. Als het slecht gaat, ligt het aan de trainer.”

,,Ik ben vooral teleurgesteld dat we de mensen niets kunnen geven. Dit is waardeloos. Een achttiende plek, het is De Graafschap onwaardig. En ik moet ook zeggen dat de nederlaag terecht is. Almere City speelde makkelijker.”

Vrije dag ingetrokken

Poldervaart had in eerste instantie besloten zijn spelersgroep zaterdag vrij te geven, maar gooide na de nederlaag het schema om. Zaterdagochtend worden de spelers op het stadion verwacht en wordt er getraind. ,,Ik trek de vrije dag in, omdat ik vind dat we even bij elkaar moeten zijn. We zijn profs. Het wordt geen straftraining. Ik ga dingen doen die voetballers leuk vinden. Of we beelden gaan bekijken, dat weet ik nog niet.”

,,Wordt er gezegd dat spelers vinden dat we te veel doen? Dan ga ik ze dat morgen (zaterdag) zeker vragen”, vervolgde Poldervaart. ,,Ja, ik weet dat er ook zoiets is als mentale vermoeidheid. Dat is heel belangrijk, maar ik denk dat wij daar als staf voldoende rekening mee houden. We doen spelletjes op de training, soms stoppen we eerder.”

,,Het is ook niet zo dat ze nooit vrij zijn. Komende week krijgen ze drie dagen vrij, vrijdag zaterdag en zondag. Ik houd, zeker omdat ik fysiotherapeut ben, de belasting heel goed in de gaten.”

Bijvelds

Technisch manager Peter Bijvelds, in april begonnen bij De Graafschap, meldde zich na afloop van het duel met Almere City FC op Twitter. ‘Ik bied als verantwoordelijk technisch manager onze supporters mijn verontschuldigingen aan voor onze slechte resultaten tot op heden.’