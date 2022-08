Adrie Poldervaart: ‘Kunnen ons voor de kop slaan’

De Graafschap was tot de 1-1 heer en meester tegen de Limburgers, maar verzuimde de 2-0 te maken. ,,Ik heb zes grote kansen geteld in het eerste half uur", aldus Poldervaart. ,,Het is een aanname, maar de kans is zeker aanwezig dat je de wedstrijd wint als je 2-0 scoort. Dan krijg je zelf ook meer ruimte.”

,,We hebben leergeld betaald, want we maakten zelf de fouten bij hun twee goals. Maar als ik kijk naar hoe we speelden in het eerste half uur, dan kunnen we daar zeker meer verder. Maar het is heel anders als je vier punten uit twee wedstrijden hebt. De realiteit is dat wij er nul hebben. En het gaat in het voetbal toch om de punten. Dit doet erg pijn.”