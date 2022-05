Adrie Poldervaart nieuwe trainer De Graafschap; Zuid-Hollander tekent voor twee jaar

updateAdrie Poldervaart wordt de nieuwe trainer van De Graafschap. De 51-jarige Poldervaart is nu nog assistent-trainer bij FC Groningen en volgt in de zomer Jan Vreman in Doetinchem op. Hij tekent bij de eerstedivisionist een contract voor twee seizoenen.

Dat Poldervaart de nieuwe trainer bij de Superboeren wordt is geen verrassing. De Graafschap wilde de Zuid-Hollander vorige zomer al aantrekken, maar zijn club FC Groningen vroeg toen een veel te hoge afkoopsom. Daarom ketste de deal af en koos De Graafschap voor Reinier Robbemond.

Dat huwelijk werd geen succes, want Robbemond werd half maart ontslagen. Zijn opvolger Jan Vreman stond, samen met Andries Jonker en René Hake ook op het kandidatenlijstje.

Bij De Graafschap was toen al een voorkeur voor Poldervaart, maar de nieuwe technisch manager Peter Bijvelds wilde zich breed oriënteren. Hij raakte echter ook overtuigd van de kwaliteiten van Poldervaart.

,,We zijn ervan overtuigd dat Adrie binnen de mens- en voetbalvisie van De Graafschap past”, aldus technisch manager Peter Bijvelds over de nieuwe hoofdtrainer. ,,We hebben nadrukkelijk gesproken over hetgeen we graag willen en wij denken dat Adrie hierin een hele goede hoofdrol kan spelen.”

Poldervaart, fysiotherapeut van beroep, was lange tijd trainer in het amateurvoetbal bij clubs als vv Nieuwenhoorn, Spijkenisse en Barendrecht. In 2015 won hij de Rinus Michels Award als beste trainer in het amateurvoetbal.

Contract ingeleverd

In 2018 werd Poldervaart aangesteld als hoofdtrainer bij toenmalig eredivisionist Excelsior, waar hij al 25 jaar werkzaam was als fysiotherapeut. De samenwerking duurde niet lang, want in april 2019 leverde hij - na een nederlaag tegen hekkensluiter NAC - zijn contract in bij de Rotterdamse club, omdat hij het gevoel had de neerwaartse spiraal niet meer te kunnen keren.

Poldervaart zat niet lang bij huis, want vanaf de zomer van 2019 is hij assistent van Danny Buijs bij FC Groningen.

,,Ik ben enorm trots, dankbaar en blij dat ik bij zo’n grote club trainer mag worden”, aldus Poldervaart. ,,Na een jaar is het er dan toch van gekomen. Ik word onderdeel van de historie van De Graafschap. Ik kijk er naar uit om met de enorme supportersschare en iedereen eromheen, met elkaar iets moois neer te gaan zetten en de sfeer als trainer op De Vijverberg te proeven.”