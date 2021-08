Afghaanse bondscoach Dastgir houdt in Arnhem zijn hart vast: ‘Mensen beleefden zoveel plezier aan voetbal’

InterviewAnoush Dastgir (31) is de in Nederland woonachtige bondscoach van het nationale voetbalteam van Afghanistan. Thuis in Arnhem maakt hij zich dagelijks grote zorgen over hoe zijn familieleden, internationals en vrienden lijden onder de taliban. Toch probeert hij moed te houden. ,,Achteroverleunen is geen optie nu.’’