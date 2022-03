Ajacied Brian Brobbey na dit seizoen weer terug naar RB Leipzig

Tony Martin veilt olympische medaille voor Oekraïne: ‘Waardevol­ler om mensen te helpen’

De Duitse oud-wielrenner Tony Martin verkoopt de olympische medaille die hij in 2012 op de tijdrit veroverde en doneert de opbrengst aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De 36-jarige Duitser hoopt dat zijn zilveren plak van de Spelen van Londen zo’n 20.000 euro oplevert. ,,Dat zou een mooi resultaat zijn”, zei Martin in Bild am Sonntag.

11:55