Ajax-aanwinst Chuba Akpom in Engeland uitgeroepen tot speler van het jaar, ook Erling Haaland in de prijzen

Succesvol­le rentree Caroline Wozniacki op US Open, Barack Obama ziet Coco Gauff winnen

De Deens tennisster Caroline Wozniacki heeft een succesvolle comeback gemaakt op de US Open. De voormalige nummer 1 van de wereld, die meer dan drie jaar afwezig was in het profcircuit, won op het grandslamtoernooi van New York haar partij in de eerste ronde van de Russische qualifier Tatiana Prozorova. Ze won in het grote Louis Armstrong Stadium in 1,5 uur tijd in twee sets: 6-3, 6-2.