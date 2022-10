Ajax kan borst natmaken: Napoli komt in topvorm naar Amsterdam

met samenvattingAjax kan de borst natmaken voor het tweeluik tegen Napoli. De ontketende koploper van de Serie A trok de topvorm van voor de interlandbreak door in de generale repetitie. Torino, met Perr Schuurs als invaller, was al na een helft gezien in het Stadio Diego Armando Maradona: 3-1.

Door Johan Inan



Napoli greep voor de interlands met een fraaie reeks zeges tegen onder meer Liverpool (4-1), Rangers (0-3) en AC Milan (1-2) al brutaal de leiding in de Champions League en in Italië. Drie dagen voor de eerste ontmoeting met Ajax in Amsterdam, trok de aanvalsmachine van trainer Luciano Spalletti die lijn op indrukwekkende wijze door.

De temperamentvolle Italiaanse coach zag afgelopen zomer weer een handvol steunpilaren vertrekken. Door het afscheid van Kalidou Koulibaly (Chelsea), Fabian Ruiz (PSG), Arkadiusz Milik (Olympique Marseille) en Lorenzo Insigne (Toronto) leek Napoli tijd nodig te hebben, maar niets is minder waar. De volgende ruwe diamanten worden in rap tempo geslepen.

Dat gebeurde bij Frank Anguissa vorig seizoen al, toen hij werd gehuurd van Fulham. De sterke middenvelder maakte daarbij zoveel indruk, dat Napoli besloot 15 miljoen voor hem neer te tellen. Dat vertrouwen betaalt de Kameroener dubbel en dwars uit. Zo was hij tegen Liverpool al trefzeker en legde hij Torino in dik twintig minuten over de knie.

Oud-Ajacied Stanislav Lobotka

De 2-0 schoof Anguissa vanuit een moeilijke hoek binne na een rush vanaf eigen helft. Vijf minuten eerder al knikte hij knap de openingstreffer binnen, via de binnenkant van de paal. Toen al bleek Napoli naast een onvermoeibaar middenveld (met oud-Ajacied Stanislav Lobotka als controleur en spelmaker) over een zeer levendige linkerflank te beschikken. Daar brengen de razende Portugese linksback Mario Rui en de handige Khvicha Kvaratskhelia, een tengere Georgiër voor wie de Napolitanen met tien miljoen vol in de roos schoten, elkaar in hun kracht.

Volledig scherm Napoli's André Zambo Anguissa (rechts) maakte vanmiddag twee treffers tegen Torino. © AP

Kvaratskhelia tekende zelf voor de 3-0, door na één van de vele positiewisselingen en flitsende combinaties in de verre hoek alweer zijn vijfde Serie A-goal in acht wedstrijden binnen te schuiven. Op slag van rust bracht Antonio Sanabria de marge weer op twee, maar van meer spanning kon Torino de wedstrijd in de tweede helft niet voorzien.

Toen bleek wel dat Napoli ook kwetsbaar kan zijn. Na een ijzersterk eerste half uur waarin de thuisclub met veel aanvalsdrift en dynamiek toonde zeer goed ingespeeld te zijn, voetbalde de komende CL-opponent van Ajax het laatste uur vooral vanuit de verdrukking.

Het inbrengen van oud-PSV-’er Hirving Lozano, de van Tottenham Hotspur gekochte Tanguy Ndombele en Giovanni Simeone (zoon van Atlético Madrid-coach Diego) en de decibellen die aan de korte zijdes van de sfeervolle voetbaltempel werden geproduceerd, hielpen Napoli nauwelijks de controle volledig terug te krijgen. Desalniettemin gaf de ontketende koploper van Italië Ajax in de generale een stevige waarschuwing af.

Volledig scherm Stanislav Lobotka (rechts). © AFP