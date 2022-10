Ajax krijgt boete van UEFA voor te kleine doelen tegen Arsenal in Women's Champions League

Op woensdag 28 september bleek bij meting dat de doelen op De Toekomst niet voldeden aan de juiste afmetingen. ,,Het was een vreemde ervaring om hier te komen, tegen een grote club als Ajax te spelen, de doelen te moeten meten en erachter te komen dat ze tien centimeter te klein waren. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt", zei een verbaasde Jonas Eidevall, de Zweedse manager van de Arsenal-vrouwen. Het probleem kon vrij snel worden verholpen, waardoor de wedstrijd gewoon op de geplande tijd kon beginnen. Arsenal won de uitwedstrijd met 0-1 door een rake uithaal van Vivianne Miedema, nadat Ajax een week eerder knap met 2-2 gelijk had gespeeld op bezoek bij de Engelse topclub.

De disciplinaire commissie van de UEFA achtte een straf op zijn plaats voor Ajax. De Amsterdamse club moet een bedrag van 1500 euro overmaken aan de Europese voetbalbond. Ajax trok een dag na de wedstrijd direct het boetekleed aan. ,,Er is dagelijks onderhoud aan de velden en voorafgaand aan dit duel is iets niet goed gegaan bij het terugplaatsen van de doelen op het hoofdveld’’, zo berichtte de Amsterdamse club. ,,Na de constatering door Arsenal en de UEFA is dit nog voor de aftrap hersteld. We betreuren dit uiteraard en gaan de procedure aanpassen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen.”