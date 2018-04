Ajax-talenten denken aan jarige Nouri, Tagliafico spaart Air Miles

video Keeper De Treffers scoort gelijkmaker in 95ste minuut

18:15 GROESBEEK - Niels Kornelis zorgde zondagmiddag voor sensatie op sportpark Zuid. De keeper (!) van De Treffers maakte in de vijfde minuut van de blessuretijd met een kopbal de gelijkmaker tegen Kozakken Boys: 1-1. Voor Kornelis was het zijn eerste doelpunt in zijn carrière.