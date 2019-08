Ajax tegen Chelsea, Valencia en Lille; prijzen voor Van Dijk en De Jong

Chel­sea-uitblinker Mount kan op Wembley debuteren voor Engeland

16:42 Mason Mount maakt in zijn eerste wedstrijden in de hoofdmacht van Chelsea veel indruk en dat is ook bondscoach Gareth Southgate niet ontgaan. De 20-jarige aanvallende middenvelder, die in het seizoen 2017-2018 speelde voor Vitesse, is opgeroepen voor het Engels elftal en kan volgende week op Wembley debuteren.