Ajax treft AS Roma in kwartfinale Europa League

Ajax en AS Roma troffen elkaar slechts twee keer eerder in Europees verband. In de tweede groepsfase van de Champions League kwamen beide ploegen elkaar tegen, tijdens het seizoen 2002-2003. In Amsterdam won Ajax, onder hoofdtrainer Ronald Koeman, met 2-1 door doelpunten van Zlatan Ibrahimovic en Jari Litmanen. Gabriel Batistuta maakte het tegendoelpunt.



In Rome eindigde het duel in een 1-1 gelijkspel. Andy van der Meyde en Antonio Cassano scoorden op die avond in maart. Ajax bekerde verder maar strandde in de kwartfinale tegen AC Milan, dat uiteindelijk de Champions League won. AS Roma, getraind door Fabio Capello, werd uitgeschakeld.



Zo keert Maarten Stekelenburg voor even terug in Stadio Olimpico, de plek waar hij tussen 2011 en 2013 onder de lat stond bij AS Roma. Na twee jaar vertrok hij naar het Engelse Fulham. In totaal keepte Stekelenburg 55 wedstrijden voor de Romeinen.