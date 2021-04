Ajax uitgeschakeld in Europa League na frustrerende avond in Rome

Ajax is er niet in geslaagd zich voor de derde keer in vijf jaar te plaatsen voor de halve finales van een Europees toernooi. Na de nederlaag in Amsterdam, bleef de ploeg van trainer Erik ten Hag in Rome steken op 1-1.

Daarmee ontglipt Ajax niet alleen een kwalificatiepremie van 2,4 miljoen euro. Die weegt bij lange na niet op tegen de sportieve waarde van het bereiken van de halve finale. Dat ticket moest van het heel aardige seizoen dat Ajax vooralsnog beleeft, een heel speciale maken, door voor de derde keer in vijf jaar de zo gewenste Europese opmars flink gestalte te geven. Een tweeluik met Manchester United had club van nog meer aantrekkingskracht en spelers van extra ervaring voorzien.

• Davy Klaassen: ‘We hebben er te weinig uitgehaald.’ Ten Hag zei woensdag nog: ‘We bouwen aan een ploeg die rijp is om met de grote ploegen in Europa te wedijveren.’ In dat plaatje had een kwalificatie gepast en gezien het niveau van de opponent misschien ook wel gemoeten. Roma mag dan groot zijn van naam, een wonderploeg is het dit hele seizoen al niet. Telkens als de ploeg van Paulo Fonseca een topclub in de Serie A voor de kiezen kreeg, werd dit seizoen niet gewonnen. Het winnen van de Europa League gold ook daardoor als enige vluchtheuvel naar het miljarden bal. Daardoor had de achterban van Roma er ondanks de fraaie uitgangspositie zelfs tegen Ajax nog een hard hoofd in.

De opbouwende kwaliteiten van de verdedigers waren in het tweeluik bijvoorbeeld van een bedroevend niveau. In het thuisduel profiteerde Ajax daar – ondanks de goal van Davy Klaassen – te weinig van. En in het Stadio Olimpico schonk doelman Pau Lopez Ajax een uitgelezen kans op de ‘gelijkmaker’. Antony kon simpel onderscheppen en Klaassen bedienen, maar de topaankoop van Ajax kreeg de bal van dichtbij door toedoen van Amadou Diawara niet in het halflege doel.

Roma had toen al een uitgelezen kans op de openingstreffer gemist. Na een paar minuten gaf Ajax Lorenzo Pellegrini in een counter vrij baan naar de herstelde Maarten Stekelenburg. Het schot van de Italiaanse international miste uiteindelijk kracht en richting. Sean Klaiber, de enige die Pellegrini volgde, vond bij zijn eerste oversteek Dusan Tadic, maar hij miste vanaf dezelfde plek als Klaassen.

De tackle die Klaiber daarna inzette, leverde hem een spierblessure op. Daardoor eindigde zijn eerste wedstrijd in de basis niet alleen voortijdig. De rechtsback die vorig jaar bij Utrecht door een schorsing een bekerfinale moest missen, ontbreekt zondag tegen Vitesse waarschijnlijk ook in de Kuip. Zijn vervanger Perr Schuurs stond aan de basis van de openingstreffer. Die werd geproduceerd door een andere invaller. Brian Brobbey verving Antony halverwege, ook omdat Ajax in het restant van de eerste helft te weinig afdwong.

Brobbey had nog geen vier minuten nodig om zijn status van supersub waar te maken, door een fraaie en splijtende dieptepass over Lopez te wippen. Ajax leefde weer en leek zelfs langs Roma te glippen toen Tadic de bal in de lange hoek schoof. De vreugde maakte een minuut later plaats voor teleurstelling, toen arbiter Anthony Taylor met behulp van het scherm alsnog een overtreding van Tagliafico constateerde.

Mokerslag

Ajax joeg door op de winnende maar kreeg aan de overkant de gelijkmaker om de oren nadat Jurriën Timber uitgleed en Ryan Gravenberch, die wederom teleurstelde, per abuis de bal bij Edin Dzeko bracht. De ervaren spits schoof bij de tweede paal raak. Het devies voor Ajax bleef hetzelfde, maar ook na het inbrengen van Oussama Idrissi en Lassina Traoré bleef de tweede Amsterdamse treffer uit.



Daardoor is Ajax klaar in Europa en resteert na de mokerslag in Rome de jacht op de dubbel, zondag in de bekerfinale tegen Vitesse en komende week in de eredivisie tegen Utrecht en AZ.

