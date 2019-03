Ajax wil 'Mirakel van Madrid' laten uitkomen

NEC-verdediger Frank Sturing hervat na 3,5 maand de groepstrai­ning

16:26 NIJMEGEN - Na 3,5 maand blessureleed traint Frank Sturing sinds maandag weer mee met de selectie van NEC. De verdediger, afkomstig uit de jeugd van de eerstedivisionist, had last van een geïrriteerde knie. Een operatie was niet nodig.