Alaphilippe wint Ronde van Groot-Brittannië

NEC Telefoon NEC’er Braken ‘roodgloei­end’ na zege op rivaal

7:02 KERKRADE - Dolblij was Sven Braken na de 3-2 overwinning bij Roda JC van zaterdagavond. De spits van NEC leidde met een doelpunt (2-2) de Nijmeegse ommekeer in het slotkwartier in. ,,Deze zege is de mooiste en lekkerste die er is”, gaf hij glunderend aan.