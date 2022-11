Alexander Büttner: ‘Dit doelpunt gaat de wereld over’

Hij stond met gemengde gevoelens in de mixed-zone in Den Bosch. De Graafschap-speler Alexander Büttner (33) wist niet zo goed of hij nu treurig moest kijken of ook een beetje mocht lachen.

Zijn weergaloze doelpunt was de openingsgoal in het duel FC Den Bosch-De Graafschap (2-1), maar qua resultaat kocht Büttner er niets voor. ,,Voor mijzelf is het lekker, maar je gaat natuurlijk ook liever met drie punten naar huis.”

In minuut 14 maakte Doetinchemmer Büttner de onwaarschijnlijk mooie treffer. Hij nam aan de linkerkant een crosspass van teamgenoot Jeffry Fortes ineens uit de lucht en schoot de bal vanaf de linker zijkant ineens achter de Bossche doelman Wouter van der Steen.

,,Het was een bewuste poging”, keek Büttner terug. ,,Toen die pass van Jeffry kwam, had ik gezien dat er niemand van ons voor het doel stond en ik zag dat de keeper wat voor zijn goal stond. Ja, het was een wereldgoal en ik denk dat die de hele wereld wel over zal gaan.”

,,Dit was de mooiste die ik ooit gemaakt heb. Ik heb met Vitesse tegen FC Groningen eens een prachtig doelpunt gemaakt, maar niet zo mooi als deze. Alleen gaan we zonder punt naar huis en dat is enorm balen. We krijgen twee doelpunten tegen uit corners en dat mag niet. Als je bij de tweede ziet hoe die speler (Van den Bogert) vrij in kan koppen, dat mag niet. Je moet echt de mentaliteit hebben van: die jongen mag niet koppen. We hadden het zeker in de eerste helft beter uit moeten spelen. Dan hadden we vaker gescoord.”

Poldervaart

Met 15 punten uit 14 duels staat De Graafschap er ronduit belabberd voor. Een gemiddelde van 1,07 wedstrijd per punt is beneden elke verwachting. ,,Het blijft verdedigend fragiel", zei trainer Adrie Poldervaart na de zevende nederlaag van het seizoen. ,,Dat heb ik al eerder gezegd. We blijven erop trainen en het benoemen. We hadden veel meer balbezit dan FC Den Bosch en zeker in de eerste helft was ons positiespel goed. Ze kregen er geen druk op, maar we speelden het ontzettend slecht uit.”