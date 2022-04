Alexander Büttner op weg naar De Graafschap; einde carrière bij de club waar Doetinchemmer nog nooit voor speelde

Alexander Büttner (33) is hard op weg naar De Graafschap. De Doetinchemmer staat op het punt een driejarig contract bij de eerstedivisionist in zijn woonplaats te tekenen.

Volledig scherm Doetinchemmer Alexander Büttner speelde wel met Manchester United in de Champions League, hier tegen het Roemeense CFR Cluj, maar nog nooit voor De Graafschap in zijn geboorte- en woonplaats. © AFP

Büttner wil graag zijn imposante loopbaan afsluiten bij de club in zijn geboorte- en woonplaats Doetinchem. ,,Ik ga het niet ontkennen", zegt technisch manager Peter Bijvelds van De Graafschap, die al enkele gesprekken met de Achterhoeker voerde. ,,Er kan heel snel nieuws zijn.”

Frappant genoeg speelde de linksback nog nooit voor De Graafschap. Hij begon met voetballen bij de amateurs van vv Doetinchem op De Bezelhorst en verhuisde op 11-jarige leeftijd in 2000 naar de jeugdopleiding van Ajax.

Tot zijn zestiende bracht zijn vader Christiaan zijn zoon Alexander elke dag vanuit Doetinchem naar Amsterdam, want verhuizen wilde de familie niet. Toen Ajax wilde dat Alexander Büttner in een gastgezin in de regio Amsterdam ging wonen, vertrok hij in 2005 naar de jeugdopleiding van Vitesse.

Sir Alex

In 2007 brak hij in Arnhem door in de hoofdmacht. Tot 2012 speelde hij met Vitesse in de eredivisie, waarna hij een droomtransfer maakte naar Manchester United. In Engeland tekende de Doetinchemmer een 5-jarig contract. Hij maakte zijn debuut op 15 september 2012 in het elftal van Sir Alex Ferguson in de wedstrijd tegen Wigan Athletic.

Onder Ferguson en zijn opvolger David Moyes brak Büttner niet echt door bij de Mancunians. In 2014 vertrok de Achterhoeker daarom naar Dinamo Moskou. In de Russische hoofdstad verbleef hij bijna anderhalf jaar, waarna hij verhuurd werd aan de Belgische topclub RSC Anderlecht.

In 2017 keerde Büttner terug bij Vitesse. Hij speelde met de Arnhemmers Europees voetbal en bleef er ditmaal drie jaar. In januari 2020 vertrok hij voor een Amerikaans avontuur naar New England Revolution. Dit seizoen komt Büttner uit voor eredivisionist RKC Waalwijk.