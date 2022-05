Alle ogen bij Feyenoord vanavond gericht op Mister Conference League Cyriel Dessers

met videoGeen Feyenoorder maakte ooit meer goals in één Europa Cup-seizoen dan Cyriel Dessers. De Nigeriaanse Belg, Mister Conference League himself, is ook vanavond in Marseille de hoop van het Rotterdamse legioen.

Iemand die had kunnen voorzien dat de 27-jarige ex-spits van NAC, Heracles en FC Utrecht wel eens de topscorer zou kunnen worden van het allereerste Conference League-seizoen? Waarschijnlijk niet. Dessers vloog op de ochtend van Deadline Day nog naar Madrid om bij Leganés te gaan tekenen, maar telefoontjes van Frank Arnesen en Arne Slot zorgden er uiteindelijk voor dat hij diep in de avond nog bij Feyenoord tekende na het vertrek van Nicolai Jørgensen en Robert Bozenik.



Met liefst tien goals achter zijn naam is de huurling van Racing Genk voorlopig de grote meneer in de Conference League. Dessers heeft in het shirt van Feyenoord vriend en vijand verbaasd. Met zijn twee goals vorige week in de heenwedstrijd tegen Olympique Marseille heeft hij inmiddels een clubrecord te pakken.

Dessers is Pierre van Hooijdonk en Lex Schoenmaker namelijk voorbijgestreefd. Beide spitsen waren namens Feyenoord ooit negen keer trefzeker in één Europees seizoen. In beide jaargangen won Feyenoord de UEFA Cup. Dessers is zo ver nog niet, maar hij kan Feyenoord vanavond wel aan de eerste Europese finale in twintig jaar helpen. Overigens heeft Luis Sinisterra dit seizoen nóg vaker gescoord dan Dessers. De Colombiaan staat al op elf goals, maar hij maakte vijf daarvan in de voorronde.

Meeste goals Feyenoord Europees hoofdtoernooi in 1 seizoen 1. Cyriel Dessers (2021-2022) 10

2. Lex Schoenmaker (1973-1974) 9

Pierre van Hooijdonk (2001-2002) 9

4. Ove Kindvall (1969-1970) 7

5. Theo de Jong (1972-1973) 6

Ruud Geels (1969-1970) 6

De indrukwekkende statistieken van Dessers bieden Feyenoord vanavond in het Stade Vélodrome een houvast. Makkelijk scorende spitsen en Europese hoofdprijzen gaan bij de club hand in hand. In 1970, toen Ove Kindvall met 7 goals het clubrecord veroverde, stonden de Rotterdammers als eerste club in Nederland met de Europa Cup I in de handen. Dessers kan Feyenoord eveneens aan een primeur helpen.

Op de lijst van Feyenoord-topscorers aller tijden is Dessers in zijn eerste jaar in Rotterdam meteen de top-10 binnengestormd. Hij is de legendarische Kindvall (negen goals in totaal) zelfs al voorbij. Wat ook hoopgevend is voor Feyenoord: Dessers scoorde in de laatste vier uitwedstrijden (Slavia Praag, Partizan Belgrado, Slavia Praag en Union Berlin) die de ploeg van Arne Slot speelde in Europa.

Volledig scherm Cyriel Dessers is Ove Kindvall, hier maker van de winnende goal in de EC1-finale tegen Celtic, voorbij. © ANP

Meest goals voor Feyenoord in Europa 1. Lex Schoenmaker 19

2. Willem van Hanegem 18

3. Theo de Jong 14

4. Luis Sinisterra 11

5. Jon Dahl Tomasson 12

6. Pierre van Hooijdonk 11

7. Cyriel Dessers 10

8. Ove Kindvall 9

Henrik Larsson 9

Jean-Paul van Gastel

Op de topscorerslijst van de de Conference League heeft het Feyenoord-fenomeen een voorsprong van 2 goals op zijn naaste belager Tammy Abraham, die met AS Roma eveneens nog kans maakt op de finale. Dessers heeft dit seizoen slechts 59 minuten nodig om te scoren.

Van alle spelers met minstens drie goals in de Conference League heeft alleen ex-Ajacied Arek Milik een beter gemiddelde. De spits van Feyenoords tegenstander Olympique Marseille scoorde elke 48 minuten. Milik maakte echter slechts vier goals en mag de veters van Dessers wat dat betreft niet strikken.

Volledig scherm Cyriel Dessers op weg naar de 3-2 tegen Olympique Marseille. © ANP

Topscorers Conference League 1. Cyriel Dessers 10

2. Tammy Abraham (AS Roma) 8

3. Luis Sinisterra (Feyenoord) 6

Yira Sor (Slavia Praag) 6

Ole Solbakken ( Bodø/Glimt) 6



Minuten per goal in Conference League

1. Arkadiusz Milik (Marseille) 46

2. Cyriel Dessers 59

3. Harry Kane (Tottenham Hotspur) 67

4. Tammy Abraham (AS Roma) 82

5. Yira Sor (Slavia Praag) 85

Maar wat misschien nog wel het meest kenmerkend is voor Dessers is zijn enorme doelgerichtheid. Dat hij beter dan wie ook weet waar het doel staat, blijkt ook uit de statistieken. Geen speler in de Conference League schoot vaker tussen de palen dan de Feyenoord-spits. Van de 25 schoten die hij loste waren er 18 op doel. Dessers heeft een schotnauwkeurigheid van 72 procent en een schotconversie van 40 procent: hij scoort met 2 van zijn 5 schoten.

Meeste schoten op doel in Conference League 1. Cyriel Dessers 18

2. Tammy Abraham 13

3. Loïs Openda (Vitesse) 12

4. Luis Sinisterra 11

Yira Sor (Slavia Praag) 11