Alles was anders op Roland Garros, behalve de winnaar

Door Rik Spekenbrink



Van de grotendeels lege tribunes rolde geen olé, olé. Een heroïsch gevecht tussen de nummers 1 en 2 van de wereld was uitgebleven. In plaats van zich, zoals gebruikelijk, achterover te laten vallen op het gravel, ging Rafael Nadal dit keer alleen even door de knieën. Het deed allemaal wat klinisch aan. Terwijl zijn honderdste zege op Roland Garros misschien wel zijn allerbeste was. Novak Djokovic werd in de finale overklast: 6-0, 6-2, 7-5. Titel nummer dertien voor Nadal in Parijs, grand slam nummer twintig. De fabuleuze prestatie had een sfeervoller decor verdiend. Maar zijn ogen en zijn brede lach spraken boekdelen. Op geen enkele manier was deze triomf minder waard. Integendeel. ,,Maar op een bepaalde manier ben ik niet blij. We hebben dit toernooi niet kunnen vieren zoals normaal”, zei Nadal, die zich de afgelopen maanden net zo’n bezorgde wereldburger toonde als alle normale stervelingen.