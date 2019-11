Als Gidey wereldrecord loopt, verliest Krumins haar uit het oog

Ze lacht zachtjes. Een beetje besmuikt. Letesenbet Gidey heeft tijdens de persconferentie in de Nijmeegse Vereeniging net bekend dat ze als 13-jarige tiener helemaal niet van hardlopen hield. Sterker nog: ze had er een bloedhekel aan. Zo erg zelfs, dat ze tijdens de sportles op school weigerde om achter haar klasgenoten aan te rennen. ,,Werd ik geschorst.’’

Acht jaar geleden had ze hele andere dromen. ,,Ik wilde piloot worden. Dokter leek me ook mooi. Uiteindelijk heb ik naar mijn ouders geluisterd. Die maakten mij duidelijk dat mijn toekomst bij de atletiek lag.’’ Ze won wedstrijden voor haar school en leidde niet veel later Ethiopië naar de wereldtitel bij het veldlopen voor junioren in het Chinese Guiyang. Zeventien lentes telde ze. Haile Eyasu was haar coach en is dat nu nog. Terwijl presentator Abdelkader Benali zijn pupil interviewt legt de 33-jarige trainer vanuit de zaal alles vast met zijn mobieltje.

Geen minuut uit het oog

Hij knikt voorzichtig als Digey zegt dat ze serieus gaat proberen het wereldrecord op de 15 kilometer te breken. ,,De weersverwachting is goed. Niet te koud, niet te warm. Dit wordt pas mijn tweede wegwedstrijd, maar ik loop goed in mijn trainingen. Dat geeft vertrouwen.’’

Quote Ik loop trouwens nooit tegen de klok. Daar hou ik niet van. Ik loop tegen anderen. Om een plaats Susan Krumins Ze vormen een twee-eenheid, de coach en zijn atlete. ,,Letesenbet luistert goed. Ze is gedisciplineerd en geknipt voor de lange afstanden’’, zegt de Ethiopiër die zijn pupil geen minuut uit het oog verliest. ,,Tirunesh Dibaba is haar grote voorbeeld. Daar wil ze op lijken’’, doelt hij op de landgenote van Gidey. In 2009 scheurde Dibaba over de Zevenheuvelenweg en raffelde de 15 kilometer af in 46.28. Een wereldrecord dat zes jaar stand hield.

Wil Gidey het stokje overnemen zal ze zondag onder de 46.14, de nieuwe toptijd van Florence Kiplagat, moeten duiken. Susan Krumins weet - dat als het wereldrecord gebroken wordt - zij de winnaar niet in de rug kijkt. ,,Zelfs als ik mijn persoonlijk record verbeter, loop ik er nog 300 meter achter’’, rekent de 33-jarige Nijmeegse atlete snel uit. ,,Dat record staat echt scherp. Het zou heel bijzonder zijn als Letesenbet dat breekt. Ik loop trouwens nooit tegen de klok. Daar hou ik niet van. Ik loop tegen anderen. Om een plaats.’’

Piet de Parasiet

Bij het WK in Doha werd ze zevende op de 10 kilometer. In diezelfde race pakte Siffan Hasan het goud en Letesenbet Gidey het zilver. De voorbereiding van Krumins werd verstoord door een parasiet in haar bloed. Die bleef er zo lang zitten dat ze hem maar een naam gaf.