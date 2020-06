Amerikaanse voetbalbond schrapt knielverbod tijdens volkslied

NASCAR doet omstreden vlag in de ban

0:03 De populaire Amerikaanse autosportklasse doet de zogeheten confederatievlag in de ban. Dat dundoek - rood met een blauwwit kruis en witte sterren - is in de ogen van veel Amerikanen een symbool van racisme. De vlag wapperde altijd bij races van de NASCAR, maar vanaf woensdag zal dat niet meer het geval zijn, verklaarde de raceklasse.