Amerikanen nemen Chelsea over voor 5 miljard euro: nu de verkoop van Vitesse nog

Een consortium onder leiding van de Amerikaanse zakenman Todd Boehly, mede-eigenaar van honkbalteam de Los Angeles Dodgers, heeft het winnende bod gedaan in de overnamestrijd rond de Engelse voetbalclub Chelsea. Dat meldt de Britse krant The Telegraph . De voetbalclub heeft het nieuws bevestigd en verwacht dat de deal eind mei rond is.

Het consortium, waar ook de investeringsmaatschappij Clearlake Capital, de Zwitserse miljardair Hansjörg Wyss en de Britse vastgoedontwikkelaar Jonathan Goldstein toe horen, heeft 4,25 miljard pond (bijna 5 miljard euro) over voor de voetbalclub.

De Britse overheid en de Premier League moeten de overname nog goedkeuren. Als de overname slaagt, wordt Chelsea de tiende club in de Premier League die volledig of deels in Amerikaanse handen is.

Nauwe banden met Poetin

Chelsea werd in maart na de Russische inval in Oekraïne te koop aangeboden door eigenaar Roman Abramovitsj. De Rus staat op een sanctielijst van de Britse overheid, omdat hij nauwe banden zou hebben met president Vladimir Poetin. Chelsea heeft daardoor te maken met allerlei restricties.

Volledig scherm De Russische president Vladimir Poetin (links) in gesprek met Roman Abramovitsj, in 2005. © ANP / AFP

Abramovitsj heeft toegezegd 100 procent van de opbrengsten aan een goed doel te doneren. De verkoopsom zal in eerste instantie op een Britse bankrekening gestort worden. De Britse regering moet toestemming geven om geld van die rekening naar een andere rekening over te maken.

Vitesse

Nu Chelsea is verkocht, rest de verkoop van Vitesse. In maart zette Valeri Oyf de club uit Arnhem op Marktplaats. Ook dat gebeurde onder druk van de oorlog in Oekraïne. Tot dusver heerst er absolute stilte bij de Gelderse eredivisionist. Oyf zou de overname regelen vanuit Tel Aviv in Israël, waar hij een woning bezit. Er zouden meerdere kandidaten zijn, zo stelt de club. Alleen de eigenaar van stadion GelreDome, Michael van de Kuit, heeft zich in het openbaar gemeld.

Volledig scherm Valeri Oyf op een trainingskamp van Vitesse in Oostenrijk © Paul Meima/ProShots

Vriendschap Oyf en Abramovitsj

Dat na Chelsea ook Vitesse wordt verkocht, is geen toeval. De clubs onderhouden al jaren sterke banden met elkaar. Vitesse is officieel geen satellietclub van Chelsea, maar heeft in twaalf jaar tijd wel een zwik spelers van de grootmacht uit Londen gehuurd. Daartoe behoren toppers als Mason Mount, Bertrand Traoré, Dominic Solanke, Christian Atsu, Tomás Kalas, Nemanja Matic en Lewis Baker.

Oyf heeft Vitesse sinds 2018 in handen. Hij is al jarenlang bevriend met Abramovitsj. Samen gingen ze in hun studententijd ook het zakenleven in. Hun imperium begon met de verkoop van kinderspeelgoed en damessieraden. Later stapten ze over op olie, gas, goud en aluminium. Zo werden ze in het post-Sovjet tijdperk puissant rijk.

Volledig scherm Een spandoek van Vitesse-supporters in GelreDome, in februari van dit jaar. De aanhangers smeken Valeri Oyf het stadion te kopen. De Rus zette de club een maand later juist te koop. © Pro Shots / Stefan Koops

Sanctielijsten

Met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werd Abramovitsj op de sanctielijsten van de Verenigde Staten, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk geplaatst. Voor Oyf is dat, tot dusver, niet het geval. De Rus, geboren in Odessa in Oekraïne, kan zo vrij zaken doen.

Volledig scherm Valeri Oyf met algemeen directeur Pascal van Wijk van Vitesse. © Joep Leenen

De Russen stopten sinds de overname in 2010 in totaal 155 miljoen euro in Vitesse. Er werd een luxueus trainingscentrum op Papendal gebouwd en in 2017 won de Arnhemse eredivisionist de KNVB-beker. Dat is de enige prijs in de clubhistorie. Vitesse bestaat bijna 130 jaar.

Vitesse heeft zelf een positief vermogen. Dat bedraagt 14,8 miljoen euro. Er is geen schuld. Maar Oyf wil de investering van de 155 miljoen, die is ondergebracht in de brievenbusfirma Performance Management Holding BV in Oosterbeek, wel meenemen in de verkoop.

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: