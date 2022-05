Ancelotti gaat voor het ultieme met Real Madrid: ‘Al duizelig bij het idee dat we de finale spelen’

Real Madrid bereikt dit seizoen volgens trainer Carlo Ancelotti haast ‘het ultieme’ wanneer zaterdag ten koste van Liverpool de Champions League wordt gewonnen. Het zou voor Real de vijfde eindzege in negen seizoenen zijn in het belangrijkste toernooi voor Europese clubteams. Bovendien lukte het Real pas vier keer eerder om in hetzelfde seizoen zowel de Spaanse titel als Champions League te winnen.

,,Dit seizoen heeft voor mijn gevoel ontzettend lang geduurd”, zei Ancelotti vrijdag in Parijs tijdens zijn afsluitende persconferentie voor de finale. ,,Ik word al duizelig van de gedachte om in de finale te staan. Maar ik ga ervoor, dit is voor ons tot dusverre een succes.”

,,We kennen de geschiedenis van deze club en het is heel belangrijk om hier weer te staan. We zijn heel dicht bij het bereiken van het ultieme. Dit team weet goed hoe je dit soort belangrijke wedstrijden moet benaderen en spelen. De ervaren jongens zorgen voor een sfeer van rust, enthousiasme en vertrouwen.”

Real Madrid werkte een training af in het Stade de France, waar zaterdag de finale wordt gespeeld.

Liverpool-trainer Jürgen Klopp sprak eerder zijn bezorgdheid uit over de grasmat in Stade de France, die donderdag pas werd vervangen. Ancelotti wilde daar niet zo’n punt van maken. ,,Ik wist dat ze het gras zouden vervangen, maar we hebben er nog niet op getraind. Ik denk niet dat het zo’n probleem zal zijn.”

Recordhouder

Real Madrid is recordhouder in de Champions League en kan het toernooi zaterdag voor de veertiende keer winnen. Wat de Spaanse club vertrouwen zal geven, is dat de laatste zeven finales in de Champions League allemaal werden gewonnen. Dat was in 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 en 2018. Real-doelman Thibaut Courtois speelde in 2014 nog bij verliezend finalist Atlético Madrid. ,,We weten dat Real sterk is in finales en ze bijna altijd wint. Nu sta ik gelukkig aan de goede kant”, zei de Belg.

Real was in de halve finale tegen Manchester City dicht bij uitschakeling. Eerder in het toernooi schakelden de Madrilenen ook Paris Saint-Germain en Chelsea uit. Liverpool kende een wat minder moeilijk programma, met Internazionale, Benfica en Villarreal als opponenten. ,,Maar als we deze prijs willen winnen, zullen we het morgen moeten laten zien en verdienen”, aldus Ancelotti.