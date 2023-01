Andy Murray (35) in historisch lange nachtpartij naar derde ronde Australian Open: ‘Waarom doen we dit?’

In een wedstrijd waar maar geen einde aan leek te komen is toch een einde gekomen. Andy Murray en Thanasi Kokkinakis hadden bijna zes uur nodig om een winnaar aan te wijzen. Na een slopende partij, de op één na langste wedstrijd ooit op de Australian Open, stapte Murray als winnaar van de baan: 4-6, 6-7 (4), 7-6 (5), 6-3 en 7-5.

Murray heeft er een handje van om lange partijen te spelen, maar na zijn al bijna vijf uur durende partij tegen Matteo Berrettini in de openingsronde had hij ongetwijfeld niet opnieuw lang op de baan willen staan. Tegenstander Kokkinakis had het in de eerste ronde een stuk makkelijker tegen een Italiaan en won met 3-0 in sets van Fabio Fognini.



Waar Murray tegen Berrettini nog bijna een 2-0 voorsprong in sets uit handen leek te geven, knokte hij zich tegen de Australiër die vorig jaar samen met Nick Kyrgios het dubbelspel won juist terug van een 0-2 achterstand. In de derde set stond Kokkinakis zelfs met 5-2 voor en mocht hij serveren voor de winst, maar toen toonde Murray zoals vaker in zijn carrière veerkracht en won hij de tiebreak met 7-5.

Ook de vierde set ging naar Murray (6-3), waardoor er om 03.00 uur ‘s nachts plaatselijke tijd werd begonnen aan de vijfde en beslissende set. Daarin leek het bij een 3-3 stand de kant van de Schot op te vallen, maar de sterke serverende Kokkinakis werkte vier breekpunten weg en bleef daarmee in de wedstrijd. Ook bij een 5-5 stand serveerde de Australiër twee breekpunten weg, maar had hij op een winner van Murray geen antwoord.

Langste wedstrijd ooit voor Murray

Om 04.02 uur Australische tijd mocht Murray, die binnenkort te zien is in Ahoy bij het ABN Amro Open, voor de wedstrijd serveren. Na 5 uur en 45 minuten spelen was het voor de met een metalen heup spelende Murray op zijn eerste matchpoint raak. Alleen Rafael Nadal en Novak Djokovic werkten ooit een langere wedstrijd af op de Australian Open, die finalepartij duurde elf jaar geleden 5 uur en 53 minuten. Voor Murray was het zijn langste wedstrijd ooit.

In de volgende ronde neemt de 35-jarige vijfvoudig verliezend finalist het op tegen Roberto Bautista-Agut, die ongetwijfeld met veel plezier zijn aanstaande tegenstander tot bijna in de ochtend nog zag ploeteren. Hen wacht eerste een vrije dag, want de andere helft van het speelveld - met Tallon Griekspoor tegen Stefanos Tsitsipas - komt morgen in actie.

,,Ik verbaasde me toen ik zag dat veel toeschouwers tot aan het einde bleven”, zei Murray. ,,Ik heb veel waardering voor die mensen. Ik denk dat er ook mensen waren die weer vroeg naar hun werk toe moeten. Kinderen die de ballen regelden tijdens de wedstrijd zijn ook niet voor vijf uur thuisgekomen. Ik denk dat zo lang doorspelen voor niemand top is. Ook niet voor de scheidsrechters. Waarom doen we dit, dacht ik soms tijdens de wedstrijd. Maar ik ben wel blij met deze zege. Het werd een echt gevecht dat ik toch nog heb kunnen winnen.”

Volledig scherm © REUTERS