Andy Murray boekt als achtste proftennisser 200ste zege op grand slam

US Open Dramati­sche exit Tallon Griekspoor na slijtage­slag, Botic van de Zandschulp wel door na opgave opponent

Tallon Griekspoor wilde in New York zijn goede seizoen extra glans geven met een mooi resultaat op een grand slam. Maar dinsdag verslikte hij zich na een fysieke uitputtingsslag al direct in het jonge Franse talent Arthur Fils. Ook Arantxa Rus werd direct uitgeschakeld op de US Open, waardoor Botic van de Zandschulp de enige Nederlander was die doorging. Hij won de eerste set met 6-3, waarna opponent Jordan Thompson opgaf.