Andy Murray gaat na onderbreking toch onderuit tegen Stefanos Tsitsipas op Wimbledon

Andy Murray is uitgeschakeld op Wimbledon. De 36-jarige Schot kwam donderdagavond op een 2-1 voorsprong in sets tegen Stefanos Tsitsipas, maar de 24-jarige Griek herpakte zich vandaag en gaat door naar de derde ronde op de grandslam in Londen. Gisteravond werd er al drie uur gespeeld, vandaag kwam daar nog bijna twee uur bij.

Andy Murray liet donderdagavond de klasse zien die door zijn heuproblemen verleden tijd leken. De Wimbledon-winnaar van 2013 en 2016 maakte het de twaalf jaar jongere Griek heel moeilijk en kwam zelfs op een 2-1 voorsprong in sets, maar door de avondklok die geldt op Wimbledon werd de partij rond 22.40 uur Engelse tijd (23.40 uur Nederlandse tijd) afgebroken toen Murray de drede set had gewonnen. Hij had nog één set nodig om de derde ronde te bereiken, maar slaagde daar dus niet in.

De avondklok geldt op Wimbeldon om rekening te houden met de omgeving. Daarom moeten alle partijen om 23.00 uur plaatselijke tijd stoppen. Op het moment van stilleggen duurde de partij al bijna drie uur en leidde Murray met 6-7 (3), 7-6 (2), 6-4 tegen Tsitsipas, de nummer vijf van de plaatsingslijst. Tsitsipas won de vierde set met 7-6 (3) en de vijfde en beslissende set met 6-4. Tsitsipas mag het morgen in de derde ronde opnemen tegen Laslo Djere uit Servië.

,,Ik ben erg onder de indruk van Andy na zijn heupproblemen en operaties. Ik hoop hem in de toekomst nog eens tegen te komen als tegenstander", zei Tsitsipas. ,,Ik heb als fan zitten kijken toen hij in 2013 won op Wimbledon. Ik heb altijd opgekeken naar hem, Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic. Zij hebben het tennis vormgegeven en zijn de reden dat ik nu deze speler ben", zei Tsitsipas, die na een partij met weinig steun vanaf de tribunes toch een staande ovatie kreeg voor zijn overwinning en fraaie speech. De eerste sets namen drie uur in beslag, vandaag kwam daar nog een uur en 45 minuten aan speeltijd bij.

Eerder op de donderdag dag speelden de Noor Casper Ruud en Liam Broady een vijfsetter die bijna drieënhalf uur duurde en de Brit won. Hierdoor liep het programma op het Centre Court uit.

Cameron Norrie verliest, Carlos Alcaraz wel door

Ook een andere Britse publiekslieveling, Cameron Norrie, werd vrijdagavond uitgeschakeld op Wimbledon. De als twaalfde geplaatste Norrie moest in vier sets zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Christopher Eubanks. Het werd 6-3, 3-6, 6-2, 7-6 (3) voor de nummer 43 van de wereld.

De 27-jarige Norrie haalde vorig jaar nog de halve finales op Wimbledon. Hij verloor toen in vier sets van Novak Djokovic, die het vanavond in de derde ronde op Center Court opneemt tegen Stan Wawrinka. Djokovic won de laatste vier edities van Wimbledon, waar in 2020 niet gespeeld werd door corona.

De als eerste geplaatste Carlos Alcaraz leed in de eerste partij van de dag op het centercourt geen setverlies. De Spaanse nummer 1 van de wereld ontdeed zich met 6-4, 7-6 (2), 6-3 van de Fransman Alexandre Muller. De wedstrijd duurde 2 uur en 33 minuten. Alcaraz treft in de derde ronde de Chileen Nicolas Jarry.

Volledig scherm Andy Murray. © AFP

