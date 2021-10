Apetrotse vader Eddie Pasveer: ‘Remko is al vaak afgeschreven, maar knokt zich altijd terug’

update De Goffert op slot, wie biedt NEC onderdak? ‘VVV staat er eventueel voor open om mee te denken’

19 oktober NIJMEGEN - De Goffert in Nijmegen blijft voorlopig dicht voor publiek. Zeker is dat het thuisduel tegen FC Groningen op zondag 31 oktober niet in het eigen stadion kan worden gespeeld, maar NEC-directeur Wilco van Schaik denkt dat de Nijmeegse eredivisionist in ieder geval tot en met december buitenshuis moet voetballen. ,,Dat betekent vier thuiswedstrijden elders.”