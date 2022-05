Arantxa Rus slaat grastoernooi van Rosmalen over: ‘Trek liever mijn gravelseizoen nog even door’

,,Tegelijkertijd met Rosmalen is er ook een WTA-toernooi op gravel in Valencia en omdat er op Wimbledon toch geen punten te verdienen zijn, trek ik mijn gravelseizoen liever nog even door”, zei Rus (31) na haar nederlaag op Roland Garros. De beste Nederlandse tennisster verloor in Parijs in drie sets van de Kazachse Elena Rybakina (1-6 7-5 2-6).

Tijdens de laatste editie van het enige WTA-toernooi op Nederlandse bodem, in 2019, haalde Rus de tweede ronde. Ze verloor toen van Kiki Bertens.

Het grastoernooi van Rosmalen begint op maandag 6 juni. Het evenement geldt als voorbereidingstoernooi voor Wimbledon, waar dit jaar geen punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn. Dat hebben de tennisbonden bepaald als reactie op het besluit van de Britten om Russische en Belarussische tennissers te weren vanwege de oorlog in Oekraïne.

Volledig scherm Arantxa Rus. © ANP / EPA

Rus is waarschijnlijk wel van plan om naar Wimbledon af te reizen, ook vanwege het prijzengeld. ,,In principe ga ik naar Wimbledon, maar ik weet nog niet hoe de regels allemaal zijn. Ik heb me er nog niet helemaal in verdiept. Er gaat van alles rond en ik weet nu niet wat de voordelen zijn.”

In Londen heeft ze sinds 2012 geen wedstrijd meer gewonnen en ook op Roland Garros dateert haar laatste zege van tien jaar geleden. Ook dinsdag lukte het niet in de openingsronde in Parijs.

,,Natuurlijk wil je winnen, maar ik heb de afgelopen grand slams ook zware lotingen gehad. Dit meisje is ook de nummer 16 van de wereld”, aldus Rus, zelf de mondiale nummer 78. ,,Ik heb een goede wedstrijd gespeeld. Het is jammer dat ik op 2-2 in de derde set de break niet wist te maken, want dat was het kantelpunt. Als je tegen een topspeelster je kansen niet pakt, dan pakt zij ze.”

Maandagavond werd het duel onderbroken vanwege de regen. ,,Het komt niet vaak voor dat je een wedstrijd over twee dagen speelt, dus het was even omschakelen en zaak dat je meteen scherp begint. Het is balen, want ik had gister het momentum. Vandaag was het weer een nieuwe dag. Ik zat er dichtbij.”