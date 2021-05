Argentijnse superclásico onzeker na grote corona-uitbraak

De twee buren uit de hoofdstad Buenos Aires spelen zondag (22.30 Nederlandse tijd) in principe de kwartfinale van de nationale bekercompetitie. Die vervangt de reguliere competitie die in maart 2020 werd stilgelegd vanwege de coronapandemie.

River Plate maakte zaterdag eerst bekend dat tien spelers positief hadden getest, maar liet toen meteen weten dat het onder geen beding uitstel van de wedstrijd tegen aartsrivaal Boca zou vragen. Later op de dag kwamen er nog vijf positief geteste spelers bij. Vrijdag testte de keeperstrainer positief bij een routinetest en werd direct in quarantaine geplaatst. Maar enkele uren later vertoonden vier doelmannen symptomen van het longvirus.

De besmettingen komen voor River op een ongelukkig moment. Behalve de wedstrijd van zondag moet de club de komende dagen ook twee belangrijke wedstrijden spelen in de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League.

Saillant detail is dat River vorige week nog een uitnodiging kreeg van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol om alle spelers te laten vaccineren, maar daarvoor bedankte. Om de hele Zuid-Amerikaanse voetbalwereld te vaccineren kreeg de bond 50.000 vaccins ter beschikking van het Chinese farmaceutische bedrijf Sinovac.

Twijfels over doorgaan duel

De rivaliteit tussen Boca en River is enorm. De afgelopen zes jaar werd al twee keer een cruciale wedstrijd tussen de twee teams afgelast omdat spelers werden aangevallen door fans van de rivaal. Daardoor werd in 2018 de finale van de Copa Libertadores in Madrid gespeeld. De veiligheid van de spelers kon in Argentinië niet gegarandeerd kon worden.

Volgens de reglementen moet River Plate zondag gewoon in het veld komen. Maar door de enorme corona-uitbraak bij de club is de discussie opgelaaid of het überhaupt wel verstandig is om de wedstrijd van zondag door te laten gaan, en in algemene zin de competitie. Eind oktober werd het voetbal in Argentinië hervat, zonder toeschouwers. Maar sindsdien raakten spelers van vrijwel alle teams besmet. Banfield werd tot nu toe het zwaarst getroffen: begin april werden bij die club 20 spelers positief getest. Het team kreeg echter geen vrijstelling van de speelronde.

Het Zuid-Amerikaanse land wordt momenteel getroffen door de tweede coronagolf. De bezettingsgraad op de intensive care-afdelingen van de ziekenhuizen schommelt nationaal rond de 70 procent, maar in de hoofdstad worden pieken van 85 procent gemeten. Al meer dan 70.000 mensen in het 45 miljoen inwoners tellende land overleden aan de gevolgen van de longziekte.

Volledig scherm Fans van River Plate zorgen voor sfeer tijdens een ‘superclásico’ tegen Boca. © AP

Copa América onder druk

Toch is Argentinië samen met Colombia volgende maand de gastheer van de Copa América, het Zuid-Amerikaanse kampioenschap voor landenteams.

Het toernooi komt echter steeds meer onder druk te staan gezien de woekerende coronapandemie op het continent en het geweld van de afgelopen weken in Colombia.

Donderdag moest het duel in het Colombiaanse Barranquilla tussen América de Cali en het Braziliaanse Atlético Mineiro (1-3) in de Copa Libertadores vijf keer stilgelegd worden nadat de ordediensten traangas hadden gebruikt bij antiregeringsprotesten in de buurt van het stadion. Ook woensdag zorgde traangas ervoor dat het Copa Libertadores-duel tussen het Colombiaanse Junior en het Argentijnse River Plate (1-1) in dezelfde stad zwaar verstoord werd. Het duel tussen Atletico Nacional uit Colombia en het Uruguayaanse Nacional kon in Pereira pas een uur later beginnen dan voorzien.

Behalve het geweld in Colombia, nemen in beide organiserende landen de coronacijfers al wekenlang opnieuw toe. De Argentijnse president Alberto Fernandez maande eind vorige maand al tot voorzichtigheid. ,,Ik wil het feest niet verknallen, maar wij zullen hiermee heel voorzichtig moeten omgaan. De coronacijfers stijgen niet alleen in Argentinië en Colombia, maar in het merendeel van het continent. De gezondheidszorg komt daardoor steeds meer onder druk te staan.’’