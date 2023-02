Argentinië houdt succescoach Lionel Scaloni aan boord, nieuwe uitdaging voor Klinsmann

Lionel Scaloni blijft bondscoach van Argentinië. De succestrainer, die zijn land eind vorig jaar in Qatar naar de eerste wereldtitel sinds 1986 loodste, is akkoord gegaan met een contractverlenging tot en met het WK van 2026.

,,Scaloni en Tapia hebben vandaag een ontmoeting gehad om voor de komende jaren een overeenkomst te bereiken. En dat is gelukt”, zo liet de Argentijnse voetbalbond in een verklaring weten.

De 44-jarige Scaloni is bondscoach sinds 2018 en leidde de Argentijnen in 2021 naar winst in de Copa America. Dat was de eerste keer sinds 1993 dat de ‘Albicelestes’ een grote prijs wonnen. Met Lionel Messi als sterspeler bezorgde hij Argentinië met de zege op Frankrijk in de WK-finale in Qatar de derde wereldtitel na 1978 en 1986.

Bij zijn benoeming waren nog grote twijfels of Scaloni wel de geschikte kandidaat was. ,,99 procent van de mensen dacht dat we het mis hadden of zelfs gek waren geworden”, liet voorzitter Claudio Tapia van de Argentijnse voetbalbond eerder al optekenen. ,,Maar dit team heeft de mensen gelukkig gemaakt.”

Volledig scherm Jürgen Klinsmann. © REUTERS

Nieuwe uitdaging voor Klinsmann

Jürgen Klinsmann begint juist aan een nieuwe uitdaging. Zuid-Korea heeft de Duitser aangesteld als bondscoach. De 58-jarige Klinsmann tekende een contract tot 2026, meldt de bond.

De eerste wedstrijd van Klinsmann bij Zuid-Korea is een oefenduel met Colombia op 24 maart. De voormalige spits was drie jaar geleden voor het laatst actief als coach in dienst van Hertha BSC, waar hij in februari 2020 opstapte. Klinsmann was eerder bondscoach van Duitsland en de Verenigde Staten. Ook was hij trainer van Bayern München.

Zuid-Korea bereikte op het WK in Qatar onder Paulo Bento de achtste finales, waarin het werd uitgeschakeld na een 4-1-nederlaag tegen Brazilië. De Portugees beëindigde zijn dienstverband na het WK.

,,Ik ben erg blij en vereerd om de bondscoach van het Zuid-Koreaanse elftal te zijn”, zei Klinsmann in een verklaring van de bond. ,,Ik realiseer mij dat het nationale team over een lange periode steeds beter is geworden en resultaten heeft geboekt. We gaan ons best doen om succesvol te zijn tijdens de aankomende Azië Cup en het WK van 2026.”

Klinsmann voegde toe dat hij het een eer vindt dat hij in de voetsporen treedt van bondscoaches zoals Bento en Guus Hiddink. Onder leiding van de Nederlandse coach bereikte Zuid-Korea in 2002 de halve finales van het WK in eigen land. Dick Advocaat en Pim Verbeek hebben eveneens het nationale elftal onder hun hoede gehad.