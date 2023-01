Arianne Hartono voor tweede jaar op rij naar hoofdtoernooi Australian Open

In de kwalificaties begon ze maandag met een overwinning (6-4 6-4) op de Zwitserse Ylena In-Albon waarna ze in de tweede ronde ook te sterk was voor de Australische Destanee Aiava: 3-6 6-3 7-6 (6). Tegen Pigossi verloor ze in de eerste set tweemaal haar opslag, terwijl ze één breakpoint benutte.



Hartono speelde met 21 zogenoemde unforced errors te slordig, maar herpakte zich daarna om zich na twee gewonnen sets voor de tweede keer te plaatsen voor een grandslamtoernooi in het enkelspel. Vorig jaar bereikte ze in het dubbelspel met Demi Schuurs de tweede ronde op Wimbledon.



Hartono is de enige Nederlandse tennisster die vanuit de kwalificaties doorstroomt naar het hoofdtoernooi. Arantxa Rus, Suzan Lamens en Eva Vedder slaagden daar niet in. Bij de mannen strandden Tim van Rijthoven en Gijs Brouwer. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor waren op basis van hun ranking rechtstreeks geplaatst.