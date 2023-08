Arnaut Danjuma voorkomt blamage Everton, Noni Madueke helpt Chelsea aan benauwde zege

Ajax is nog niet klaar op de transfer­markt: ‘Ik denk dat er nog wel iets aan gaat komen’

Ajax-trainer Maurice Steijn denkt dat Ajax morgenavond niet meer in de problemen gaat komen in de Europa League tegen Loedogorets. De Amsterdammers verdedigen in eigen huis een 1-4 voorsprong. Toch waarschuwt de coach zijn ploeg voor onderschatting.