Arno Arts nieuwe trainer Achilles'29

Uitcomplex NEC neemt extreme vormen aan

22:01 MAASTRICHT - NEC gooit buiten De Goffert zijn titelaspiraties in de eerste divisie te grabbel. De 4-1 nederlaag bij MVV van vrijdagavond was de vijfde (!) in de laatste zes wedstrijden buitenshuis. De ploeg van trainer Pepijn Lijnders won sinds medio november alleen bij Jong AZ (2-7).