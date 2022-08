Arsenal verhuurt Nederlands talent, Bologna verlengt met Oranje-international

Erik ten Hag weet ook: één zwaluw maakt nog geen zomer bij Manchester United

‘Ongelooflijk’, ‘Duizelingwekkende transformatie’, ‘We zijn terug’. De teneur rond Manchester United is na de zege op Liverpool (2-1) meteen gekanteld. Maar voetballend was de tobbende gigant nog mijlenver verwijderd van de aanvalsmachine die coach Erik ten Hag wil zien. ,,We hebben nog een lange weg te gaan.”

19:49