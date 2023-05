Arsenal weer geteisterd door ‘kruisband-vloek’

De 24-jarige Wienroither raakte maandag geblesseerd tijdens de verloren halve finale in de Champions League tegen VfL Wolfsburg, dat op 3 juni in Eindhoven de finale speelt tegen FC Barcelona. Arsenal heeft vandaag de ernst van de kwetsuur bevestigd.



Miedema, de topscorer aller tijden van Oranje, scheurde haar kruisband in december en moet daardoor deze zomer het WK in Australië en Nieuw-Zeeland missen. Miedema’s partner en ploeggenote Mead ging haar enkele weken eerder voor. Vorige maand volgde de blessure van Williamson, de aanvoerder van het Engelse team dat vorig jaar het EK in eigen land won. Bij Mead, Miedema en Wienroither ging het mis in het Emirates Stadium van Arsenal.