Arsenal wil naast Gakpo ook Gnabry, opvolger Alfred Schreuder bekend

Basketbal­lers Boston Celtics kunnen finale NBA ruiken na zege op Miami Heat

De basketballers van Boston Celtics hebben het vijfde duel met Miami Heat gewonnen en zijn nu nog één overwinning verwijderd van deelname aan de grote NBA-finale. De Celtics wonnen in Miami met 93-80 en kunnen het vrijdag voor eigen publiek afmaken. De zeventienvoudig NBA-kampioen stond in 2010 voor het laatst in de finale van de Amerikaanse topcompetitie.

8:30