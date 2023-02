Arsenal wint met twee goals in blessuretijd bij sensationele comeback

PSV loopt averij op in titel­strijd en ziet Feyenoord steeds verder uit het zicht verdwijnen

PSV is er niet in geslaagd om van FC Utrecht te winnen. In de Domstad kwam de ploeg van Fred Rutten, die de zieke Ruud van Nistelrooij verving, met 1-0 achter, maar boog de ploeg een achterstand om in een voorsprong. Luttele minuten later maakte Utrecht echter weer gelijk. Bij 2-2 bleef het ook.