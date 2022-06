Aryna Sabalenka treft Aleksandrova in finale tennistoernooi Rosmalen: ‘Geweldig’

De finale van het vrouwentoernooi op het Libéma Open in Rosmalen gaat tussen Aryna Sabalenka en Ekaterina Aleksandrova. De als eerste geplaatste Sabalenka versloeg de Amerikaanse Shelby Rogers in twee sets: 7-6 (6) 6-0. Aleksandrova had daarvoor op het gras van het Autotron al afgerekend met haar landgenote Veronika Koedermetova: 6-3 6-1.

Sabalenka, de nummer 6 van de wereld uit Belarus, trok de eerste set in de tiebreak naar zich toe. Ze brak Rogers in de eerste game van de tweede set en haalde de partij vervolgens soepel binnen. Sabalenka (24) heeft tien WTA-titels op haar erelijst staan, maar ze wacht nog op haar eerste toernooizege van dit jaar. Ze haalde in april wel de finale op het gravel in Stuttgart.

Aleksandrova won het Russische onderonsje met Koedermetova in de halve finales. Koedermetova, die als nummer 24 van de wereld zes plaatsen boven haar landgenote staat op de wereldranglijst, leverde in beide sets vroeg haar servicebeurt in en kon zich niet meer herpakken.

Volledig scherm Aryna Sabalenka © ANP

,,Die vroege breaks gaven vertrouwen, daardoor kon ik wat ‘vrijer’ spelen”, zei de 27-jarige Aleksandrova. ,,Geweldig om in mijn eerste toernooi van dit seizoen op gras direct in de finale te staan.” Aleksandrova won twee jaar geleden in de Chinese stad Shenzhen haar eerste en vooralsnog enige WTA-titel. Enkele weken geleden haalde ze als qualifier de halve finales van het graveltoernooi in Madrid.

De tennissters uit Rusland en Belarus spelen in Rosmalen onder neutrale vlag. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne mogen ze niet voor hun eigen land uitkomen.