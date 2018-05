AS Roma zet in op Justin Kluivert

Door Daniël Dwarswaard



Ajax en Kluivert zitten al maanden in een impasse over de contractverlenging van Kluivert waardoor een vertrek aanstaande is. Kluivert heeft een contract dat nog maar één jaar doorloopt. Ajax moet de speler daarom nu verkopen om nog aan hem te kunnen verdienen. De Amsterdamse club zou zo’n twintig miljoen euro willen ontvangen voor de linksbuiten die afgelopen seizoen definitief doorbrak in het eerste elftal.



Met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola komt de leiding van Ajax maar niet tot overstemming over een langer verblijf in Amsterdam. De clubleiding wil niet ingaan op de financiële eisen van Kluivert en zijn begeleider.