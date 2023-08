Assist Joshua Zirkzee en debuut Jesper Karlsson bij puntenverlies Juventus tegen Bologna

Uitblinker Koki Saito schiet Sparta Rotterdam naar klinkende zege op Heerenveen

Na een gemankeerd eredivisieweekend met slechts vijf wedstrijden is Sparta koploper van de competitie. Het seizoen van de Spangenaren toont vooralsnog volop gelijkenissen met het afgelopen stuntjaar, zo bleek weer in Heerenveen waar met 1-3 werd gewonnen. En wat een genot is het voor de club dat Koki Saito nog minimaal een jaar Spartaan is.