ATP rondt onderzoek van vijftien maanden naar Alexander Zverev af: geen bewijs voor huiselijk geweld

Paris Saint-Ger­main wil nog bieden op PS­V-aanvaller Johan Bakayoko

Paris Saint-Germain is in de markt voor de talentvolle PSV-aanvaller Johan Bakayoko (19). Dat bevestigen bronnen rond de speler. Het talent heeft nog een lang contract bij PSV, maar zich in de kijker gespeeld bij de club uit Parijs. Die zou hem willen kopen en het lijkt aannemelijk dat hij bij een deal wordt doorverhuurd.

30 januari