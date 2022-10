Auw! Eric Dier krijgt kanonschot recht in zijn gezicht

Antwerpen Botic van de Zandschulp redt het niet tegen nummer 136 van de wereld, wel succes in dubbelspel

Een pijnlijke middag voor Botic van de Zandschulp in Antwerpen. De Nederlandse nummer een boog al in de eerste ronde van het tennistoernooi voor Dominic Stricker. De Zwitserse nummer 136 van de wereld was in twee sets te sterk: 6-2 en 6-4. In het dubbelspel verging het de Nederlander heel wat beter.

18 oktober