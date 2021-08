AZ redt het net niet tegen Celtic en moet het doen met Conference League

AZ deed tegen Celtic een dappere poging om de 2-0 uitnederlaag te repareren maar kwam in eigen huis net te kort (2-1). Wat volgt is de groepsfase van de Conference League in plaats van een felbegeerd nieuw Europa League-avontuur.

Door Nik Kok



Opgeklopt waren de verwachtingen vooraf, zoals dat hoort bij een play-offwedstrijd die kan beslissen over een vervolg in de voor AZ toch respectabele Europa League. Er was de Alkmaarders veel aan gelegen om tenminste tot de winter actief te blijven in het toernooi waar het de laatste seizoenen zo vaak in acteerde. Bovendien had het wat goed te maken nadat het de eerste twee wedstrijden van het seizoen verloor.

Razendsnelle dreun

En dus hoopte men te bouwen op de steun van de weer aanwezige eigen supporters in de eerste officiële thuiswedstrijd met publiek. Het zinderde daadwerkelijk even in het vernieuwde stadion met het nieuwe dak waardoor de akoestiek is verbeterd en de wind is buitengesloten. Maar binnen twee minuten keek de ploeg al tegen een achterstand aan en leek de Europa League wel heel ver weg.

Zo’n tegentreffer in een thuiswedstrijd zou na een 2-0 nederlaag uit tot voor kort bijna fataal zijn geweest, maar AZ koesterde hoop door de nieuwe regel dat de uitgoal niet dubbel telt bij een gelijke stand. Er volgde mede daarom direct een fase van opportuun, bijna Brits aanvalsspel in de hoogste versnelling. En het moet gezegd: AZ, de club die de afgelopen jaren bekendstaat om verfijnd technisch voetbal tot het liefste de achterlijn, voer wel bij een ongekende drift naar voren die de tegenstander best vaak tot wanhoop dreef.

Zakaria Aboukhlal

Een blunder van de ervaren, maar onzeker opererende Engelse Celtic-goalie Joe Hart stelde de opgeleefde Zakaria Aboukhlal in staat om de gelijkmaker te maken (en daarmee de eerste treffer van het seizoen). Waarna de matig acterende Celtic-defensie via een eigen goal zelf voor de AZ-voorsprong zorgde. Direct al een groot verschil met de heenwedstrijd van vorige week waarin AZ reusachtige kansen om zeep hielp en daarmee zichzelf al bijna definitief elimineerde.

Dani de Wit schreeuwt het uit na de 2-1.

Groot verschil ook was de inbreng van Jesper Karlsson, die in Glasgow nog geschorst was en moest toekijken. AZ mag deze voor de club hete transferzomer beroofd zijn van vier basisspelers , de Zweed is gebleven en kan nog een seizoen lang zijn gang gaan aan de linkerkant. AZ mag er blij mee zijn. Zoals de als rechtsback aangetrokken Noor Aslak Witry als linksback ook een aardige indruk maakte. De inbreng van een andere aanwinst, spits Vangelis Pavlidis, was minder indrukwekkend. Hij werd gewisseld in de tweede helft.

Ernest Poku

Toch wankelde Celtic na rust onder de dadendrang van AZ, die maar bleef aanhouden en een vervolg in de vorm van een verlenging best verdiende. Aboukhlal dwong Hart tot een redding en aanjager Teun Koopmeiners dirigeerde zijn ploeg haast onophoudelijk naar voren. Als een soort alles-of-niets-offensief van een helft lang dat nog werd aangevuld met frisse krachten.

Maar het mocht niet baten. De 17-jarige Ernest Poku miste in de slotfase nog een opgelegde kans en de Alkmaarders gaan uitkomen in de Conference League.

Ernest Poku miste de grootste kan op 3-1.

AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners vond de uitschakeling in de Europa League tegen Celtic totaal onnodig. De Alkmaarders moeten nu verder in de Conference League. ,,Ik moet er nog even niet aan denken”, zei Koopmeiners. Volledig scherm Teun Koopmeiners © ANP AZ kwam voor eigen publiek al in de derde minuut op achterstand. ,,Zo kan je niet beginnen, niet op dit niveau”, zei Koopmeiners. ,,We reageerden daarna fantastisch als ploeg.” Halverwege leidde AZ met 2-1. Koopmeiners: ,,We hadden het in de tweede helft helemaal recht kunnen zetten. We doen onszelf hiermee tekort. Vorige week hebben we het laten liggen, maar dat is achteraf praten.”

