AZ speelt tegen Dnipro voor poulewinst en verlengen van fraaie reeks: ‘Fijn dat het nog ergens om gaat’

AZ speelt donderdagavond (18.45 uur) tegen Dnipro-1 de laatste wedstrijd in de Conference League en weet van tevoren dat het volgend kalenderjaar ook al actief is in dat toernooi. Toch spelen de Alkmaarders nog ergens voor.

Bij een zege of gelijkspel wint AZ de groep en hoeft het geen tussenronde te spelen tegen een afvaller uit de Europa League, maar is het direct geplaatst voor de laatste zestien. ,,En dat is fijn”, zei trainer Pascal Jansen vanmiddag tijdens het persmoment voor de wedstrijd. ,,Het is mooi dat we al weten dat we geplaatst zijn, maar als je instroomt bij de laatste zestien is dat iets extra’s.”

Dnipro-1 is daarin wel een geduchte tegenstander. De Oekraïners staan ongeslagen bovenaan in de nationale competitie boven topclub en Champions League-deelnemer Shakthar Donetsk. De laatste wedstrijd die de club verloor was de eerste groepswedstrijd tegen AZ op 8 september. Toen was een doelpunt van Dani de Wit genoeg voor de overwinning.

Jansen verwacht eenzelfde wedstrijd als toen: ,,Dat was toen een moeilijke avond voor ons. Dnipro is zeker geen makkelijk team. Het is een stugge ploeg. Volwassen ook. Ze spelen in hele kleine ruimtes in de verdediging en krijgen weinig goals tegen. Het zijn ook flinke muiters en ze schieten vaak van afstand.”

Volgens Jansen wordt er in Nederland al snel geringschattend gedaan over Europese tegenstanders. ,,Sommigen hadden het zelfs over een walk-overpoule. Maar wij respecteren elke ploeg. Er komen altijd wel verrassingen om de hoek kijken. Die verrassingen moeten we zoveel mogelijk proberen uit te bannen. Tegen Apollon Limassol werden we bijvoorbeeld door een enkel specifiek moment geslacht. Dat is inherent aan Europees voetbal.”

Tegen Dnipro kan Jansen weer beschikken over spits Vangelis Pavlidis. De Griek maakte afgelopen zondag tegen FC Volendan zijn rentree na lang blessureleed. ,,Met die rentree was hij dolblij. Hij kan tegen Dnipro waarschijnlijk ook wel een halfuur meedoen maar we gaan het risico niet opzoeken.”

Bruno Martins Indi, Hakon Evjen en Zinho Vanheusden bemannen nog wel de volle ziekenboeg van de Alkmaarders die donderdagavond voor de tweede achtereenvolgende keer groepswinnaar in de Conference League kunnen worden. Vorig seizoen werd AZ direct na de groepsfase uitgeschakeld door het Noorse Bodø/Glimt. AZ speelt morgen ook om de serie van 22 (!) ongeslagen thuisduels in Europees verband in stand te houden.