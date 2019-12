AZ treft PSV-beul LASK Linz, Ajax tegen Getafe in Europa League

AZ eindigde in de poule als tweede achter Manchester United. De ploeg van trainer Arne Slot maakte in zes wedstrijden vijftien doelpunten, waarmee het samen met SC Braga uit Portugal de meest scorende ploeg uit de groepsfase was. AZ won zondag in de eredivisie met 1-0 van koploper Ajax en kwam daardoor in punten op gelijke hoogte met de landskampioen.



LASK zat zoals gezegd in de poule met PSV. In Eindhoven hield de Oostenrijkse ploeg het op 0-0, en in Linz werd PSV vernederd door de spelers van trainer Valérien Ismaël: 4-1. Mede daardoor werd LASK uiteindelijk groepswinnaar van poule D.



De Alkmaarders ontvangen LASK op donderdag 20 februari, een week later is de return in Oostenrijk.