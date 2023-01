AZ versterkt zich met Australische doelman Mathew Ryan: ‘We zochten iemand die er direct staat’

Na het Australische landskampioenschap behaald te hebben met Central Coast Mariners, stapte Ryan in de zomer van 2013 over naar Club Brugge. Zijn periodes bij Valencia en Racing Genk leverden hem in juli 2017 een transfer op naar de Premier League. Hij speelde 123 duels voor Brighton & Hove Albion op het hoogste Engelse niveau. Na een korte periode bij Arsenal vervolgde hij zijn loopbaan bij Real Sociedad. Het afgelopen halfjaar stond hij onder contract bij FC Kopenhagen, waar hij slechts elf wedstrijden keepte.

Ryan kijkt uit naar zijn periode in Alkmaar. ,,Je hoeft maar één keer naar de club en zijn geschiedenis te kijken om te zien dat het een goede en ambitieuze club is. Er is een hoop om voor te spelen en ik droom ervan om samen met het team het hoogste van het hoogste te behalen”, zegt Ryan op de clubsite van AZ.

De clubleiding is al een aantal weken bezig met het aantrekken van een nieuwe doelman. Technisch directeur Max Huiberts stelt dat het beschikken over ervaring een belangrijke vereiste is, waar Ryan aan voldoet. ,,Hij heeft op verschillende niveaus laten zien dat hij goed is en was vanaf het begin onze topkandidaat. We zochten iemand die er direct staat als hij fit is. Dat is hij. Alles past wat dat betreft in het plaatje", zegt Huiberts.