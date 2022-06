Bale biedt zich aan bij Getafe, Modric jaartje langer bij Real, Botman akkoord met AC Milan

Dartswe­reld wéér in rouw na overlijden Shaun Greatbatch, gooier van eerste 9-darter op live televisie

Nog geen jaar na het overlijden van dartsicoon Andy Fordham heeft de dartswereld weer afscheid moeten nemen van een speler. Shaun Greatbatch, de man die voor het eerst een 9-darter gooide op live televisie, is zondag overleden. Waaraan de 52-jarige ex-darter is overleden, is niet bekend.

