Bank dreigt voor Bazoer; Doekhi terug in basis Vitesse

Letsch wil dat iedereen in de selectie voor ‘de volle 100 procent gefocust’ is. De trainer twijfelt of dat bij Bazoer het geval is. De centrale verdediger wilde deze zomer een transfer maken, maar uiteindelijk kwam een nieuw avontuur niet tot stand. Datzelfde geldt voor Oussama Tannane, die bij Vitesse nieuweling Yann Gboho voor zich heeft.

,,Ik ben blij dat de transferperiode voorbij is”, stelt Letsch. ,,Er is nu duidelijkheid. We werken met de spelers die ons ter beschikking staan. We hebben ze allemaal nodig. We staan voor zware weken.”

Quote Je moet als prof ook omschake­len en voor de volle 100 procent je werk doen Thomas Letsch

,,Dat Tannane en Bazoer teleurgesteld zijn, is bekend. Door corona was de transferperiode ditmaal zeer vreemd. De grote transfers hebben plaatsgevonden. Er is ook veel afgeketst, of er is niet eens geboden. Iedereen mag dan teleurgesteld zijn, maar dan moet je als prof vervolgens ook omschakelen en voor de volle 100 procent je werk doen. Dat is overal ter wereld. Alle spelers van Vitesse hebben bewust een contract ondertekend. Dus dan is het zaak niet de kop te laten hangen, maar volle inzet te tonen. Dat zeg ik zonder aanzien des persoons.”

Volledig scherm Danilho Doekhi. © Pro Shots / Niels Boersema

Doekhi, Rasmussen en Frederiksen

Letsch is blij met de rentree van Doekhi. De verdediger heeft een hamstringblessure achter de rug. Jacob Rasmussen traint na rugklachten ook weer mee, maar de Deen zal in Waalwijk niet starten. Spits Nikolai Baden Frederiksen is nog een twijfelgeval. ,,Rasmussen is nog niet ver genoeg voor een hele wedstrijd”, zegt Letsch. ,,Nikolai heeft een interlandweek met Jong Denemarken achter de rug. We moeten even kijken hoe ver hij is.”

Voor de coach draait alles om fitheid, nu er loodzware weken aanbreken. Vitesse moet in de competitie presteren, maar er zijn ook ambities in de Conference League. Daarin wacht donderdag in Maribor het uitduel met NS Mura.

,,Het gaat er altijd om te kijken welke elf kunnen beginnen. Wie zijn 100 procent fit? En wie kan korte tijd spelen. Zelfs als dat misschien maar een paar minuten is. Jacob kan nu invallen, maar starten is niet verstandig.”

Tegengoals

Letsch richt het vizier nu puur op de ontmoeting met RKC Waalwijk. Met al acht goals tegen en twee ruime nederlagen (5-0 tegen Ajax en 3-0 tegen Willem II) ligt er druk bij de subtopper uit Arnhem. ,,Ik kijk nu niet naar de donderdagse Europese wedstrijd. We moeten in de competitie presteren.”

Letsch kiest dan achterin voor Dominik Oroz en Tomas Hajek en voorin lijkt Oussama Darfalou te starten. De Duitser waarschuwt daarbij voor RKC. De club uit Waalwijk is het eredivisieseizoen goed begonnen. ,,Met onder andere een overwinning op AZ.”

De Duitser treft ook Joseph Oosting, vorig jaar nog trainer in Arnhem, nu de coach bij de Brabantse club. ,,Joseph kent Vitesse. Dat is in het voordeel van RKC. We zijn gewaarschuwd. Maar wij moeten gewoon ons ding doen. Een zege is wel nodig. Die druk voelen we wel.”

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Schubert; Doekhi, Oroz, Hajek; Dasa, Bero, Gboho, Tronstad, Wittek; Openda, Darfalou.